Doté de plusieurs expériences en commerce et marketing, avec une compétence au développement de produits et de projets au sein du groupe Saint-Gobain, concentré sur la performance du portefeuille des produits tout en écoutant les besoins du client et la capacité à travailler rapidement dans un environnement sous pression.





Mes compétences :

Matériaux de construction

Marketing

Commerce

Matériaux