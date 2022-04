Sylvain PORRET

14 années d'expérience dans les domaines commerciaux et industriels (industrie pharmaceutique, chimique et extractive)

Trois domaines de compétence:

- management dans environnement multiculturel (travail en Allemagne, aux USA et avec toutes les régions comme Global Key Account Manager)

-management d'équipe et management du changement (avec des équipes de 300 personnes et 5 usines)

-compétences commerciales et techniques (management de Grands Comptes, management de la distribution développement stratégie commerciale et vision)



J'ai mené avec succès la gestion d'un P&L en tant que Directeur Régional (couvrant toutes les composantes Industrielles, Commerciales, Ressources Humaines, QHSE...) et récemment j'ai été promu en tant que Directeur Industriel sur un périmètre 5 fois plus grand.



Mes compétences :

Vente

Management

Production

Technique