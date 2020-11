Sylvain POUZAT

Fort de mes 20 années en hôtellerie-restauration je me lance aujourd'hui le défi de l'immobilier et de l'independance.

Dans le cadre du développement national de Lifestone Immobilier, je vous accompagnerai dans vos projets sur le département de l'Oise.

Une approche nouvelle de l'immobilier dans une relation de confiance, de transparence et de simplicité...

N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos projets. J'aurai à cœur de vous accompagner vers votre nouveau bien...