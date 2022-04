Sylvain PRIEUR

Polyvalent de par mes formations techniques et commerciales je possède:

Une culture commerciale de base : Economie générale et d’entreprise, marketing, distribution, fiscalité, analyse financière, négociation, achat, vente…

Ainsi qu'une culture scientifique de base : Electricité, thermique, mécanique, optique, chimie, métrologie, qualité ; et plus spécifiquement en instrumentation et sciences des matériaux (méthodes physico-chimiques d’analyse, électronique, traitement du signal, informatique industrielle…)



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de monter en compétence sur les plans technique et commercial.



Déterminé et volontaire je suis à la recherche d'un poste qui pourra idéalement me permettre de côtoyer des produits techniques, et qui pourra m'ouvrir au monde de l'export.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

autonome

Business

Commercial

Export

Import

Import Export

Informatique

International

International business

Microsoft Office Word

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word Excel

Polyvalent

Salesforce

Sociable