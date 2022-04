Sylvain PULLIAT

Bonjour,

- je suis une personne qui s'intéresse à tout

- je suis dynamique, besoin de toujours avoir une activité et de rencontrer des personnes. = > le contact humain est très important pour moi

- j'ai de l'empathie

- j'ai doit être challengé

- je suis enthousiaste face aux clients, équipes projets et sous traitant

- je m'intéresse aux autres, être à l'écoute et repondre à leurs besoins = > trouver des solutions

- je sais remuer ciel et terre, je ne lache rien, je suis pugnace



mes devises :

- je dis ce que je fais et je fais ce que je dis!

- il n'y a pas de problème. il y a que des solutions!