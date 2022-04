Sylvain PUTEAUX

Projet:

Après avoir consacrer cette dernière année à mon fils avant sa scolarisation, je souhaite intégrer une entreprise innovante et ambitieuse. Concevoir et animer des stratégies marketing et commerciales créatrices de valeurs, et m’appuyer sur ces succès pour évoluer au sein du groupe.



Compétences:

- Concevoir de nouvelles offres et faire évoluer les offres existantes

- Bâtir des partenariats marketing et commerciaux, élaborer les plans marketing et les business plan

- Elaborer les campagnes promotionnelles, mettre en place les plans media et concevoir les visuels

- Imaginer et concevoir les outils d’aide à la vente

- Gérer les budgets, les achats, les stocks et concevoir les indicateurs de suivi d’activité

- Assurer les relations avec les partenaires (fournisseurs, clients, sociétés d’étude…)

- Former et manager les équipes



Qualités:

- Esprit d’analyse et d’initiative

- Structuré, précis, sens de l’organisation et de l’équipe

- Oeil graphique et grande créativité

- Mobile, adaptable et à l’écoute

- Orienté résultat



Membre de l'ADETEM (Association Nationale du Marketing) depuis 2006



Mes compétences :

Elaboration campagne de communication

Conception et animation d'offres

Pilotage des indicateurs de suivi d'activité

Conception d'outils d'aide à la vente