Sylvain QUINQUIS

- Formations :

Novembre 2010 : BOST/HUET (CEPSFPC)

2009 : -Classification et aptitude à l’hyperbarie

Classe II Mention A, n° : 119/09-II A (INPP)

2003 : Brevet Supérieur Technique de Mécanicien Naval (Marine Nationale)

1989 : Certificat de plongeur de bord (Marine Nationale)

1987 : Certificat élémentaire de Sécurité (Marine Nationale)

1985 : École des Apprentis Mécaniciens de la Flotte





- Plongeur de bord :



Formateur sur simulateur du Centre d’Entraînement au Sauvetage Individuel de la base sous-marine de l’Ile Longue.Évacuations réelles de sous-marins. Participer, au profit de DCNS, au développement et essais du sas de sauvetage du sous-marin Malaysien « Scorpène », formation des deux 1er équipages de la Marine Malaysienne.Participer aux premiers essais en France du NATO Submarine Rescue System.



Entretenir et mettre en œuvre des installations de traitement hyperbare, caissons biplaces et multiplaces.



Travaux sous-marins, opérations portuaires, hauturières, mise en place, expertises et relevage de mouillages, pontons, coffres et épaves.



Assurer les missions de service public, interventions et assistance à la pêche, sauvetages.



Entretenir carènes et appendices immergés, assurer protection et sûreté sous-marine notamment à l’étranger.



- Mécanicien naval :



Propulsion de navires, diésel et vapeur, production d’énergie électrique et hydraulique.



Conduite, entretien et dépannage des embarcations de drome et de servitude (vedettes, pneumatiques, landing-crafts).



Conduite, entretien et dépannage d’installations de levage, de manutention, de distribution et traitement de combustible, de production et traitement d'eau douce, d'air respirable haute pression.



Ateliers de soutien embarqué, motoriste, entretenir et réparer des moteurs hors-bords, gestion et suivit de parcs de moteurs. Tournage, fraisage, soudure et mécanique générale. Assistance, soutien et coopération marines étrangères.



Encadrer des équipes de conduite et de visites totales d’installations, ingénieur de quart à la mer, intérim des chefs d’ateliers.



Gérer des stocks de pièces de rechange, de combustibles, de gaz industriels et respirables.



- Intervention incendie-voie d’eau :



Organisation de lutte contre les sinistres de navires, en mer et à quai : d’équipier à directeur d’intervention.



- Diverses activités :



2003 –2004 : 54ème mission à Kerguelen, hivernage, détaché auprès de l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises.



Depuis 2000 : Rénovation d’un corps de ferme, différents corps de métiers maîtrisés (Gros œuvre et 2nd œuvre).



Conduite et manœuvre de différents engins agricoles et travaux publics (tracteurs et outillage, pelles, chargeurs, tractopelles, Manitou).



Rénovation d’une coque de bateau stratifiée, reconstruction à l’identique, résine polyester, mousse polyuréthane, bois.



Maîtrise et pratique des différentes techniques de soudure et brasage, arc, TIG, MIG.



Mes compétences :

Commercial

Eolienne Offshore

Mécanicien

Mécanicien naval

Offshore