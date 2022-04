L’agence d’architecture, d’architecture d’intérieur et d’urbanisme INTRAMUROS a été créée en 2008 par les associés Cédric ROCHE et Sylvain RASSE.

Cette création s’est accompagnée du rachat de la clientèle d’un cabinet existant à Brive et dont la direction d’agence était assurée depuis plusieurs années par Sylvain RASSE. Les références antérieures à 2008 font partie intégrante de la mémoire de l’agence intraMUROS et ont été initiées par un de ses fondateurs.

Les moyens humains et matériels ont été conservés pour former un ensemble cohérent dans la poursuite de l’activité.

Aujourd’hui, notre agence est composée d’hommes et de femmes aux multiples compétences, collaborant ensemble avec la même philosophie, quelle que soit la nature, l’importance et la finalité des projets, publics ou privés.

Soucieux d’être en permanence à l’écoute de nos maîtres d’ouvrages, disponibles, rigoureux et d’apporter notre devoir de conseil, nous présentons :

• Une approche claire de l’architecture

• Une architecture contextuelle

• Une équipe créative et expérimentée

• Des options de projet flexibles

• Une gestion des projets de qualité

• Une démarche environnementale intégrée





Mes compétences :

ARCHITECTURE

URBANISME

ARCHITECTURE D'INTERIEUR

CONSTRUCTION BOIS