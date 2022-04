Sylvain RASSENEUR

Issu d'une formation en alternance d'une école d'ingénieur en Maintenance et Fiabilité des Processus Industriel, j'occupe actuellement un poste de responsable de production.

J'ai pu au cours de mon expérience, acquérir des compétences dans le domaine pharmaceutique, aéronautique et de l'eletroménager, sur des sites de production de petites et grandes serie.

Jeune, dynamique, avec des capacités d'adaptation, je recherche actuellement un poste me permettant de découvrir d'autres metiers mais en lien avec la production, tel que chef de projet nouveaux produits, méthode, qualité ...

Je suis réellement motivé pour vous démontrer mes capacités.



Mes compétences :

Amélioration continue

Qualité