Sylvain REDUREAU

Responsable d'un centre de profit pendant 10 ans, je suis aujourd'hui en quête d'un nouveau challenge commercial et humain. Je suis ouvert à toute opportunité en lien avec un poste de responsable agence dans le négoce / la location de matériels auprès d'une clientèle de pros ou un poste de responsable (adjoint) magasin auprès d'une clientèle de particuliers.



Si nous avons la chance de travailler ensemble, voici les trois compétences majeures "testées et approuvées" que je suis en mesure de vous proposer:



- Mettre le client au coeur de ma réflexion et de ma prise de décision. Que ce soit auprès d'une clientèle de professionnels (directeurs de magasin, chefs de rayon) ou de particuliers, que ce soit pour vendre un produit ou une solution merchandising, ou bien qu'il s'agisse encore de l'organisation et de l'agencement d'un rayon au sein d'un point de vente, chacune de mes actions a toujours été dictée par la nécessité de répondre aux besoins du client avec pour objectif d'aboutir au final à sa satisfaction totale !



- Un management participatif basé sur le "construire ensemble" et la recherche de performance. Donner chaque jour toujours plus d'autonomie, plus de responsabilités (sans oublier la bienveillance !) à mes collaborateurs pour les faire grandir, les féliciter quand ils ont réussi, voilà ce qui m'anime au quotidien.

Manager de terrain, je suis proche de mon équipe et prends du plaisir à lui apporter mon soutien et mon aide chaque fois que la situation le nécessite.



- Une mode de gestion garantissant la rentabilité des investissements mais qui pour aller chercher de la croissance n'hésitera pas à remettre en cause sa façon de faire et à oser de nouvelles idées.



Hier chef de secteur, chef de produit ou responsable de rayon et demain responsable agence, ma passion, mon engagement et ma capacité d'adaptation m'ont toujours conduit vers le succès.



C'est tout cela que je souhaite mettre à votre service demain au sein de votre agence.

Mes compétences :

Recruter, animer et faire grandir une équipe

Organiser, piloter et développer une activité comm

Construire et faire vivre une surface de vente

Construire et animer une politique commerciale

Gestion administrative du personnel

Recommander et vendre à des professionnels

Conseiller et vendre à des particuliers

Marketing