Sylvain REGNAULT

Chimiste de formation (BTS et DEST du CNAM), après 5 ans de paillasse au labo de l'IRSID (Institut de Recherches de la Sidérurgie), je suis entré dans le monde céramique chez TPC (THOMSON PASSIVE COMPONENTS)en 1988.

J'y ai passé 5 ans au labo R&D pour ensuite intégrer la société TEKELEC (aujourd'hui TEMEX Ceramics) et me focaliser sur le process de fabrication des céramiques techniques :

- Elaboration des poudres : mélange, broyage, atomisation

- pressage uniaxial mono et multi-empreintes

- frittage : profil, atmosphère, retraits



J'ai intégré fin 2006 le centre de recherche de SAINT GOBAIN (CREE) sur les matériaux hautes performances. Et suite à mes 13 dernières années dans les ferrites et diélectriques, j'ai élargi mon horizon en travaillant sur les réfractaires, en particulier leur formulation, leur mise en forme et la compréhension des mécanismes de corrosion. Ma forte implication sur site de production m'a permis de transférer avec succès différents matériaux élaborés en R&D.



Depuis janvier 2012, j'ai intégré l'équipe OTM (Oxygen Transport Membrane) sur un important projet, qui me ramène aux céramiques techniques. Mon domaine de compétences s'élargit avec les technologies d'extrusion et de coating que je complète par mon expérience du frittage des céramiques fines.



Motard de tous les jours, je pratique trop peu assidûment le vélo et la natation. Je suis également au comité directeur du club de tennis de table de ma ville en charge des jeunes.



Mon épouse est infirmière libérale et nos deux garçons sont âgés maintenant de 25 et 18 ans.



Mes compétences :

Céramique

Céramiste

Chimie

Chimiste

Coating

Extrusion

Frittage