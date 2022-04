Sylvain RICQ

Après avoir effectué mes années d'Ecole Supérieure de Commerce de Pau en apprentissage en tant que merchandiser terrain et Credit manager, j'ai effectué un Master Spécialsié en Management des Organisations de Sports. J'ai passé 4 années au Stade Rennais Football Club en tant que responsable des activités "Groupes", j'ai rejoins la société lidl en tant que Responsable des ventes secteur, puis j'ai été détaché pour le projet inventaire, et depuis prés d'un an et demi je suis chef de projet regional. Toujours à l'écoute des propositions qui peuvent m'être faites.



Mes compétences :

Vente

Management

Finance

Sport

Credit management

Football