Sylvain RIO

Technicien possédant une forte expérience de 10 ans dans le domaine technique moteur (diagnostique, expertise) et relation clients, pour les applications groupes électrogènes, marine, ferroviaire et moteur industriel. J’ai acquis de l’expérience dans la gestion de personnel en étant responsable d’une équipe de 4 personnes, également, j’ai développé un esprit analytique et méthodique en travaillant dans un cadre où le respect des normes d’environnement était en adéquation avec celles de la qualité. Je recherche un emploi au sein d’un service technique qui me permettra de développer l’activité de l’entreprise en entretenant une relation de confiance avec les clients.





A technical communication professional with vast experience of 10 years in customer service, engine diagnostics and strong knowledge of genset, marine, railways and industrial engine application. Notable experience in managing a team and utilising new product development. Developed analytical and methodical skills working in quality and environment process. Seeking role in collaborative environment where expertise in customer service will ensure a high level of customer satisfaction and business growth.



Mes compétences :

Bureautique

Analyser et améliorer les performances

Travail en équipe

Formation

Analyser les besoins et définir les objectifs

Prend en charge plusieurs tâches simultanément