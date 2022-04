Sylvain ROCH

De formataion ingénieur en imprimerie, dipliômé de l'EFPG en 2006, j'ai recentré ma carrière sur l'informatique chez l'éditeur de logiciels Dalim Software GmbH jusqu'en juillet 2013. Je m'y suis spécialisé dans la gestion de la couleur et le Softproofing, et j'ai également appris le développement web. Depuis le mois de Juin 2014 je suis auto-entrepreneur au sein de l'entreprise Navylis Expertise et je propose mes services de conception de sites web et de conseil en colorimétrie et Softproofing.



Mes compétences :

JavaScript

Zend studio

JQuery

Linux

HTML 5

CSS 3

XML

Mac OS X

Colorimétrie

Softproofing

PHP 5

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Visual Basic .Net

Adobe InDesign CS5

Shell

Imprimerie