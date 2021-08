Je suis le fondateur de la société BIO-CONCEPT Scientific. J'ai créé cette société après avoir travaillé plus de 20 ans dans un laboratoire de recherche sous contrat réalisant des études précliniques dans le domaine neurologique. Cette expérience est principalement axée sur l'étude comportement animal et de ses modifications sous l'emprise de médicaments et/ou pathologies associées.



La société BIO-CONCEPT Scientific propose aux laboratoires de recherche des équipements et des protocoles de test pour l'étude du comportement chez l'animal et de l'impact de variations environnementales sur ce dernier.



BIO-CONCEPT Scientific distribue des équipements manufacturés provenant de fournisseurs très bien reconnus (notamment MED Associates) et développe des équipements à façon en fonction des demandes / besoins spécifiques de ses clients (conception sur mesure).



Vous pouvez me contacter en direct à l'adresse email suivante si vous le souhaitez: sroux@bioconcept-scientific.com



Sylvain Roux

President

BIO CONCEPT Scientific