Alexandre DEHAUT

Ingénieur en sciences du vivant, j'ai suivi une formation en Sciences des Industries Biologiques et Alimentaires à AgroParisTech.



Spécialisé en biotechnologies, je poursuis ma formation par une thèse au cours de laquelle je suis amené à développer des indicateurs de la qualité/fraîcheur du poisson par une double approche de Biochimie et de Biologie moléculaire.



Je vous invite dès maintenant à trouver plus d'information me concernant sur ma page personnelle http://dehautalexandre.e-monsite.com/



Mes compétences :

Recherche

Biologie moléculaire

Microbiologie

Agroalimentaire

Biochimie

Informatique

Qualité

Développement