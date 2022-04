Sylvain RULLIER

Chef de Projet (CDI) en bureau d’études agronomie et aménagement urbain depuis 2006.

- Réalisation d’études agro-pédologiques en aménagement urbain et paysage, études cartographiques, études de pollution des sols, délimitation de zones humides, assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre en projet d’aménagement.

- Réalisation de profils et sondages pédologiques, organisation de campagnes de terrain, suivi d’analyses agronomiques en laboratoire, cartographie, diagnostics de végétation, préconisations de terrassements et aptitudes culturales pour les plantations, suivi de travaux.

- Coordination d’équipe, recrutement et encadrement de 3 ingénieurs agronomes.

- Animation de réunions auprès de collectivités, partenariats avec des urbanistes, paysagistes, bureaux d’études techniques, chercheurs.

- Gestion d’affaires, régulation des plans de charge et suivi de facturation.

- Participation aux décisions stratégiques de l’entreprise.

- Réalisation de projets d’innovation et de R&D, mise en place et suivi d’expérimentations, développement des méthodes et outils de production de l’entreprise.

- Support technique à l’activité commerciale, réponses aux appels d’offres, prospection.

- Interventions dans le cadre de séminaires et formations : colloques de recherche, formations continues, écoles d’agronomie, architecture, paysage.

- Télétravail depuis 2010.



Mes compétences :

Agronomie

Environnement

Pédologie