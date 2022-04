Sylvain SARMIENTO

CERTIFICATIONS

---------------------

• CPB : Certificat Private Banking (ISFB Genève). : en cours de préparation

• ISTQB : International Software Testing Qualification Board, Certified Tester Foundation Level (CFTL)





COMPETENCES METIER (secteur d’activité)

-------------------------------------------------

• BANQUE PRIVEE (3 ans)

• BANQUE DÉTAIL (10 ans)

• ASSURANCE (1.5 ans)

• INDUSTRIE (4.5 ans)





COMPETENCES TECHNIQUES / FONCTIONNELLES

-----------------------------------------l

1. MANAGEMENT de PROJET et d'EQUIPE :

• Gestion d’un Centre de Compétence Testing (18-20 Consultants) avec Engagement de Moyen

• Pilotage Projet Testing, Management d’Equipe, Coordination Projet/Equipe, Planification

• Organisation de Comités de Pilotage, Comités de Suivi Opérationnel, Reporting, Bilan…

• Suivi des Indicateurs et des Tableaux de Bord, Gestion et Suivi des Ressources,

• Mise en place des Normes, Best practices, Documents de Référence, Abaques…

• Animation de groupe de travail, Ateliers méthodologiques



2. EXPERTISE TESTING :

• Méthodologie TMap® (Test Methodology Approach) : Stratégie, Organisation, Exécution et Management des tests sur différents applications complexes

• Mise en place de référentiel de qualification, Outils de Test (HPQC, Compuware)

• Test et Validation fonctionnelle d’applications informatiques de gestion

• Accompagnement / Formation de testeurs aux méthodologies liées au Testing

• Participation Audit Qualité Testing (TPI®Next : Test Process Improvement)

• Accompagnement client dans la mise en place de processus de qualification et d’HPQC





TECHNOLOGIES MAÎTRISÉES

----------------------------------------

Systèmes : Mainframe (MVS/TSO, FILE-AID, NATURAL), Windows, Oracle, Unix

Outils : HPQC (Test Director, Quality Center) / COMPUWARE (QA Run, QA Director), DBVisualizer, UltraEdit, SQLTools, KOALA, JIRA, ZÉPHYR

Méthodologies : TMap® (Test Methodology Approach), TPI®Next (Test Process Improvement)

Gestion de projet : MS PROJECT





Contacts :

-------------

sylvain.sarmiento@gmail.com



