Sylvain SARTIN

Mon parcours professionnel s'axe autour des nouvelles technologies de l'information.



Issu du monde technique j'ai suivi le cursus de formation XEROX afin de me forger une identité commerciale.



Actuellement ingénieur technico-commercial au sein de la société ACXL (www.acxl.fr) je participe à la veille technologique adaptée au PME-PMI.



Nous travaillons principalement autour de deux marques reconnues : Avaya et HP.

Nous avons donc décidé de nous certifier auprès de ces grands constructeurs en tant que Avaya SME Expert et HP Partner.



Mes compétences :

Aruba

avaya

Commerciale

Firewall

Fortinet

Informatique

Linux

Macintosh

Maitrise d'oeuvre

Réseau informatique

Sauvegarde

Sauvegarde externalisée

Sécurité

Sécurité informatique

SUIVI DE PROJET

Téléphonie

Téléphonie sur IP

UNIX

VMware