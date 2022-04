Sylvain SAUREL

Fort d'une expérience de dix ans sur des postes d’ingénieur aéronautique, j'ai évolué depuis un poste de développeur software jusqu'à celui de coordinateur technique en passant par system designer.

Ce parcours m'a permis d'acquérir des qualités techniques et relationnelles mais surtout la vision d'ensemble d'un projet. Ayant travaillé avec et pour de nombreuses entités, je m'épanouis dans les postes à forte dominante relationnelle.

Actuellement en poste mais à l'écoute du marché, je cherche donc aujourd'hui un poste de coordinateur technique mais pas seulement dans le milieu aéronautique.

Motivé et dynamique, je suis convaincu que mon expérience et mon sens du relationnel me permettrons de m'adapter et de m'intégrer rapidement à une équipe, dans de nombreux domaines.



Mes compétences :

Anticipation

Coordination

Organisation

Relationel

Technique