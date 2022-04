Sylvain SENSENBRENNER

Ingénieur pédagogique en Conception et Intégration des Dispositifs de formation ouverte à distance, diplômé de l'université de Limoges.



Affecté à la Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre, je suis et conseille les personnels en charge de projets sur la numérisation de certains parcours de formation des écoles de l'Armée de Terre. Je travaille dans le domaine de la formation depuis 2008 et je suis un parcours universitaire afin de devenir Ingénieur Pédagogique en 2015.

Éternel curieux des nouvelles technologies, j'exerce une veille active des réseaux sur l'e-learning, la formation ouverte à distance, les MOOC et tout ce qui pourrait toucher la formation.



De formation initiale technicien dans le domaine des Télécoms, j'ai fait une première partie de carrière en tant que sous-officier de l'Armée de Terre. Spécialisé dans les systèmes de visioconférence, les réseaux et les mécanismes de QoS (Qualité de Service), j'ai formé des cadres techniciens de profil sous-officiers et officiers dans ces domaines à l'Ecole des Transmissions de Rennes.



Mes compétences :

Vidéoconférence

QOS

Visioconférence et audioconférence

Apache

Scenari

Adobe Captivate

Opale

Adobe Photoshop CS6

Réseaux

E-learning

Ingénierie pédagogique

Apprentissage rapide

Conception pédagogique

LMS