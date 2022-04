Sylvain SERENA

Après un parcours de cadre au sein d’industriels fabricants, d’un équipementier mondial et d’une centrale d’achat européenne, j’ai choisi de participer à la création de la sarl APE en prenant la responsabilité technique et commerciale de l'entreprise.



Le concept« ecolonomique » d’accompagnement à la rénovation énergétique globale m'a totalement séduit de par ses dimensions novatrices, la performance de ses outils, ainsi que par le soutien personnalisé qu'il engendre et réclame.



Proximité, réactivité,confiance, professionnalisme, et.....convivialité



Ce sont les maîtres mot de l'esprit que nous voulons insuffler à cette entreprise et ses partenaires.



Je vous invite a faire appel à nous sur les régions concernées, simplifier votre projet sera, bien au-delà de l'aspect professionnel, un véritable plaisir.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Automobile

Négociation

Management

Réseau

Thermique du bâtiment

Conseil