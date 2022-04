Aurélie BROCHARD

Forte de plus de 16 années d'implication dans le domaine de la lingerie corseterie, que ce soit pour un usage quotidien (confort, séduction, invisible, ...) ou sportif (nautique, course à pied, marche de randonnée...), je reste Passionnée par la conception du sous-vêtement.



Le challenge d'avoir à associer esthétisme, mode et usage, avec des contraintes de coût et de faisabilité technique, toujours en fonction de nos outils de production, me motive à poursuivre dans ce domaine pointu.



La dimension psychologique et technique de cette typologie de produit, enrichit le travail de recherche et développement.

Tenir compte de la sensibilité et la pudeur de la femme, comprendre ses complexes qui diffèrent selon sa morphologie, et y trouver des solutions qui lui permettent de se sentir belle en toute circonstance, sont pour moi des points cruciaux tout au long des mises au point.



Dynamique, je reste toujours disponible et ouverte à de nouveaux projets pro !



Maîtrise des outils de CAO Lectra MODARIS expert (V7 / Tableau mesures dynamiques / ...)

Maîtrise des outils de DAO Illustrator.

Anglais technique parlé et écrit.

Notions Arabe parlé (Marocain).

Notions Espagnol parlé et écrit.



Mes compétences :

Modéliste

MODARIS

Styliste

LECTRA

Formation

Bill of Materials

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

ADOBE