Sylvain SINGEOT

ETAS est une société qui conçoit des outils destinés au développement des logiciels des calculateurs embarqués pour le domaine de l'automobile.

Mes responsabilités sont :

• Gérer l’ensemble des activités autours de nos produits : formation, conseil, support.

• Etre le point de contact privilégié des clients pour tous les aspects techniques, en développant une étroite collaboration avec les responsables grands comptes.

•Identifier les opportunités de business sur la base existante de nos principaux clients, puis conduire, le cas échéant, des actions de qualification jusqu’à l’intervention des responsables grands comptes.

• Répondre aux cahiers des charges techniques par la proposition de produits et de services associés

• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’après-vente, via notre service support auprès des utilisateurs.

• Encadrer l’équipe support

• Coopérer avec les responsables produits pour identifier et prendre en compte les évolutions du marché afin d'améliorer la qualité et la quantité de nos produits.



Mes compétences :

Automobile

Electronique

Manager