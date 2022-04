Premier maître d'hôtel et responsable d'une équipe de 11 personnes, je suis spécialisé dans les missions "extras".

Principalement à Paris et IdF, nous nous déplaçons régulièrement partout en France, voire plus, tous les membres de mon équipe maîtrisant au moins une langue étrangère.



A terme, je compte m'expatrier en Australie ou dans l'Océan Pacifique.



Mes compétences :

Restauration

Plongée sous marine

Hotel

International

Plongée

Traiteur