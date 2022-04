Sylvain TAFFLET

Responsable d'estimation des coûts pour des projets de floater ( FPU, FLNG, FPSO) en EPCI forfaitaire:

* Gestion des interfaces associées avec les partenaires de JV et/ou Consortium.

* Gestion d'une équipe de 2/3 estimateurs plus coordination avec les équipes Engineering, Procurement, Subcontracting, Schedule....

* Analyse de flux de trésorerie (Cash Flow analysis)

* Consolidation et Reporting au Top Management pour finalisation des offres.

* Mise à jour des outils internes, des bases de données et benchmark.