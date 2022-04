Sylvain TANT

Je suis docteur ingénieur spécialisé dans les piles à combustible actuellement consultant chez Experis Belgium, une filiale de Manpower.



J'ai 6 ans d'expérience dans les piles à combustible.



J'ai toujours travaillé avec ou pour l'industrie automobile: avec PSA - Peugeot Citroën pendant ma thèse, puis à Toyota Motor Europe en tant que consultant.



Mes points forts sont:

- Les piles à combustibles (recherche, tests, opération, connaissance du système, banc de tests etc...)

- Informatique (Simulation, Programmation, Suites Offices, capacité à travailler sous différents environnements...)

- Prêt à voyager et à me relocaliser si nécessaire.





N'hésitez pas à me contacter si vos souhaitez des précisions sur mes compétences ou pour me demander mon CV.



Mes compétences :

Génie des procédés

Électrochimie

Pile à combustible

Matlab

PEMFC

Energies nouvelles

Catalyse

R&D