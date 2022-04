Sylvain TEXIER

Actuellement chargé d'affaires entreprises, mon role est de distribuer des produits d'assurance IARD-santé-prévoyance auprès des entreprises et de répondre aux besoins d'assurance de la vie privée.

La santé collective fait aussi partie de mon bagage technique.

Mes compétences me permettent aussi de proposer des produits d'épargne, de placement et de défiscalisation pour le privé et le pro.

Mes qualités m'ont permis d'évoluer au sein de Groupama Loire-Bretagne et de remporter divers challenges commerciaux.



Mes compétences :

Analyse de risque

Autonomie

Relationnel

Réactivité

Prospection

Rigueur