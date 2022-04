Sylvain THOMAS

Bonjour,

j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé dans la vente en magasin, pour aller ensuite aller sur le terrain et finir comme contrôleur sanitaire.

Je ne vous cache pas que j'aimerais retourner dans la vente car c'est dans ce domaine que je m'épanouis le plus.

Je recherche donc une entreprise dans laquelle je pourrais replonger au coeur du relationnel, du conseil et de la vente, avec à la clef une perspective d'évolution interne.

Voilà, pour ceux que mon profil intéresse, n'hésitez pas à me proposer un job.



A bientôt



Mes compétences :

Vente

Enthousiaste et Autonome. Réactivité et Dynam

Joviale facile à vivre

Rigoureux aime les défis et le travail en équ