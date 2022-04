Sylvain TISSOT

Hello,



I am a Global Purchasing Expert with a 5 years experience in automotive industry.

I am, now, responsible of Renault worldwide advertising purchasing ( Production of Commercial films, prints...)



Before, I have worked on RENAULT new international vehicles projects, buying and contracting Batteries, Electrics and Electronics System, and Plastics Parts.





Détails en Francais :



Après 5 années à la direction des achats RENAULT – NISSAN, j’ai pu prendre part et manager de nombreux projets internationaux, tant dans le domaine technique que dans le domaine marketing, publicité et communication.



Compétences : négociation, finalisation et rédaction de contrats, conduite de projet et optimisation financière et qualitative, dans un environnement multiculturel.



Depuis Juin 2009

Acheteur Publicité et Marketing - Productions centrales monde - Direction des Achats RENAULT-NISSAN

- Gestion du contrat Européen de Publicité pour le groupe RENAULT (Marques Renault, Dacia, Renault

Samsung Motors) – Fournisseur : Agence PUBLICIS.

- Négociation des productions et réalisations publicitaires (Films, Visuels et 3D) - > CA annuel : 80 M€

- Coordination fonctionnelle des pays associés au contrat.

- Gestion de la performance globale et des synergies fournisseurs - > Gain : -8% en 2009.



2007-2009

Acheteur - Coordinateur Monde sur projet véhicule international – Direction des Achats RENAULT – NISSAN

- Sourcing fournisseurs et négociation de 15 contrats pièces en qualité, coût, délais ; Secteur Système de Freinage et Climatisation sur projet véhicule L38.

- Coordination des acheteurs locaux en Corée, Turquie et Argentine (suivi de performance et revue hebdomadaire).

- Déploiement des processus achats centraux à l’international.

- Analyse de risque Taux de Change, Matière Première et Inflation locale.

- Analyse de risque Logistique et Taxes.



2005 - 2007

Acheteur Transverse Europe - Direction des Achats RENAULT – NISSAN - Guyancourt/Paris (78).

- Négociation des contrats d’achats Européens, secteur «Batterie / Environnement Batterie»,

pour l’ensemble de la gamme Renault (12 projets) – CA géré : 55 M€

- Suivi de projet pour le développement des pièces associées - plastiques et électriques,

- Reporting et budget au Contrôle de Gestion Branche – Gains réalisés : - 6% / an,

- Management de la relation fournisseurs – 18 fournisseurs.



Jan. à Sept. 2004

Acheteur Energie – Direction des Achats groupe EDF – La Défense/Paris.

- Sourcing et établissement du contrat cadre Transformateur.

- Gestion de la performance fournisseurs.



Avril à déc. 2003

Stage Acheteur - VALEO - Saint Quentin-Fallavier (38).

- Rationalisation du panel fournisseurs « outils coupants »,

- Resourcing pour des prestations externes et négociation par Bidding On Line.

.



