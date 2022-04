Sylvain TISSOT

Vends des Fichiers Prospects /clients (en toute légalité) qualifiés, sur le thèmes : défiscalisation /IR

Contenant des : particuliers et professions libérales .

Age entre 35 et 60 ans

30 .000 coordonnées (noms, prénoms, téléphones, adresses + affaires réalisées ou non) repartis sur les Secteurs 30, 31, 11, 66,21 .

j'habite Montpellier ,je ne travail pas les départements vendus qui ne me sont donc d'aucunes utilités ,d'ou la mise en vente

Je fourni la méthode du discours a tenir pour prendre les rendez-vous



Exemples d’affaires que j'ai réalisées sur le fichier :

8h de phone par semaines = 12 ventes VEFA par ans

Assurance-vie prime unique, 960.000 € annuel

compléments IARD /mutuelle



Il s’agit de personnes qui ont été démarchées par un call center français et ont acceptées un premier rendez-vous pour recevoir un commercial afin d’avoir des informations et solutions sur le thème défiscalisation .

Il s'agit donc de personnes qui acceptent le démarchage téléphonique et rendez vous .

Pour plus d’informations me joindre par mail

sylvaintissot@outlouk.fr