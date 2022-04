Sylvain TOUCHON

Employé depuis 1996 chez Ricoh France, mon statut autodidacte en informatique m'a permis de passer de Technicien Relation Clients à Technicien Produits Connectés niveau Technicien Solutions Réseau.

Mon rôle au sein de l'entreprise étant polyvalent, je suis capable aussi bien d'intervenir sur les produits multifonctions aussi bien au point de vue mécanique qu'au point de vue informatique et réseau.

De formation BAC+2, ma curiosité et ma veille technologique m'a permis d'accéder rapidement à un poste informatique



Mon expérience extra-professionnelle:



* Création du siteArray sous CMS Joomla : PC, MAC, Internet et tablettes ;

* Administration et design du site ;

* Gestion des contenus multimédias, travail en communauté avec des blogueurs ;

* Veille technologique et actualisation des connaissances ;

* connaissance PC, MAC IOS et ANDROID ;

* Installation de systèmes de vidéosurveillance en IP ;

* Installation, paramétrage et management de serveurs NAS



Mes compétences :

PC Hardware

Apple Mac

iOS

TCP/IP

LDAP

Internet

IBM AS400 Hardware

Android

Active Directory