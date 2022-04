Sylvain TOUMIKIAN

Je suis spécialisé dans la relation client, grâce à mon parcours en alternance et les différentes missions que j'ai réalisées dans le secteur commercial et service client.



J'ai de l’expérience de la conception du produit ou service (étude de marché), en passant par la vente direct (gestion de portefeuille client et prospection) jusqu'au SAV (mise en place de processus qualité ISO9001 et d'action pour augmenter la satisfaction/fidélisation client.)







Mes compétences :

Veille concurrentielle

Étude de marché

Développement commercial

Gestion de projet

Gestion de projet marketing

Marketing opérationnel

Gestion du stress

Marketing

Commercial