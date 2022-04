Très intéressé par le développement des processus de diffusion de l'information et de transmission de la connaissance au sein d’un environnement technique, je suis consultant ERP indépendant.



Après une formation scientifique solide en physique des matériaux, j'ai souhaité me spécialiser dans les activités de veille et de gestion de l'information.



Une première expérience au sein du groupe ACTIA m'a permis de me confronter aux exigences d'un groupe présent à l'international et composé d'unités aux cultures diverses. J’ai pu y mener un projet complet, de l’identification des besoins en informations à la mise à disposition de l’information en passant par la mise en place et la promotion d’outils de collecte et de diffusion (veille collaborative). Au cours de ce projet, j’ai appris à définir une méthodologie, à faire passer mes idées et à m’adapter aux besoins et aux impératifs de chacun.



Aujourd'hui, je souhaite poursuivre mon parcours en animant une démarche active pour l'élaboration d'outils performants d'aide à la décision.



Ma curiosité et ma volonté d'aboutir me font m'investir toujours pleinement dans mes projets. C'est pourquoi je suis convaincu de pouvoir m'intégrer de façon pertinente au sein d'une équipe rigoureuse.



Espérant que mon profil retienne votre attention, je suis ouvert à toute prise de contact me permettant d’aboutir dans mon projet.



Sylvain TRANCHANT.



Mes compétences :

ERP

Intelligence économique

matériaux

Veille

Veille scientifique