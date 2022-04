Sylvain TRUFFIER-BLANC

COMPETENCES:

- Management d'équipe pluridisciplinaire alliant des compétences soignantes, médicales, hôtelières et administratives.

- Capacités organisationnelles dans le cadre de la définition d'organisations de travail terrain cibles prenant en compte les enjeux humains, réglementaires dans le cadre des moyens alloués

- Leadership et capacités relationnelles à fédérer autour des enjeux communs et des valeurs de l'entreprise

- Capacités d'analyse et de synthèse

- Grande capacité au travail collectif et interdisciplinaire

- Conduite de projets