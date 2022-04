Sylvain VASSEUR

Depuis les démarrages de la société en 2007, j'ai participer au développement technique mais aussi commercial de la société.

Fort de mes connaissances dans le domaine médical, j'ai pu participer à la fidélisation des clients et à leur reconnaissance dans les compétences de l'équipe et aux conseils que nous pouvons leur apporter.

Aujourd'hui la société est encore en forte progression et je m'attache à gérer les gros projets d'investissements ainsi que de pérenniser les connaissances techniques de la société.

Mes responsabilités tournent aujourd'hui entre la sécurité, la technique, la maintenance et le développement commercial, même si celui-ci est mis de coté dans les phases projets.



Mes compétences :

Stérilisation

Bon relationnel

Maintenance

Atex

Vente

Amélioration continue

Gestion de projet

Industrialisation

Dispositifs médicaux

Medical device