Morad BOUDFOUST

Certification :

CAPM (PMI) = Certified Associate in Project Management

MCTS 70-178 = Managing Projects with Microsoft Office Project 2010

MCTS 70-177 = Microsoft Project Server 2010 Configuring Projects

MCTS 74-343 = Managing Projects with Microsoft Project 2013

MCTS 74-344 = Managing Programs and Projects with Project Server 2013



Parcours professionnel :



octobre 2012-à ce jour : Consultant en Gestion de projet chez CGI Montreal au Canada

Périmètre d'intervention : Administrateur Niveau 1 de la solution microsoft EPM 2010

-Développer un outil de traitement des demandes sur Sharepoint avec notification automatique (InfoPath et Sharepoint Designer),

-Faire l'analyse et le suivi au quotidien des demandes utilisateurs,

-Convertir les plans de travail EPM 2007 vers EPM 2010,

-Effectuer des démonstrations aux utilisateurs sur le fonctionnement de la Feuille de temps,

-Communiquer l'état d'avancement au client à travers un tableau de bord de support,



janvier 2012-mars 2012 : consultant PMO chez Thales Group Service



Périmètre intervention : programme d’harmonisation des outils collaboratifs du groupe Thales. À ce titre il doit contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de coûts fixés par le groupe. Dans ce contexte, il devait réaliser les activités suivantes

-assurer la continuité de service du projet ;

-assurer le suivi du projet de mise en œuvre et de déploiement d’outils d’administration.





aout 2010 - decembre 2011: consultant PMO sénior chez BNP Paribas CIB IT europe



Périmètre intervention : migration des applications bancaires suite à la fusion de BNP Paribas avec Fortis

déploiement de la méthodologie de projet avec le référentiel interne CIB conforme CMMi niveau 3 dans un contexte international.



dec 2008-à juillet 2010 : consultant PMO confirmé Chez AXA France Service a département Internet & Multimédia.



Périmètre intervention : projets liès aux espaces clients axa.fr.

Contribution à la certification CMMI niveau 2 d'AXA France Services en avril 2009 (Planification).



dec 2005-2008 : consultant project office chez Orange Business Services contribuant au pilotage, à la planification et au suivi opérationnel du projet en veillant au respect d’une démarche qualité



exemples de projets :



projet 1 : mise en place d'un site intranet pour la Gendarmerie Nationale



projet 2 : mise en place des services en telecommunication pour les journalistes lors de la coupe du monde de rugby 2007

en France



mes attentes et aspirations futures :



- mettre en pratique mes acquis sur des projets d'envergure international,



- perspective d'évolution de chef de projet à court terme



- développer mes connaissances & acquérir de nouvelles compétences,outils ,méthodologie en conduite de projet et management d'équipe pour accroître mon efficacité et mes performances aux quotidiens



- bénéficier d'une diversité de mes activités dans mes missions



- relation interne : intégrer une équipe multi- disciplinaires



- relation externe : client, fournisseur,sous-traitant



Mes compétences :

Sens du service

Capacité d'adaptation

Rigueur

Autonomie

Bon relationnelle

Esprit d'équipe

EPM 2010

Microsoft Project 2010

Microsoft Excel 2010

Macro VBA