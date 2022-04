Sylvain VUILLEMENOT

Issu d'un parcours de 12 années d'expérience dans l'industrie, et plus précisément dans la gestion et le suivi d'affaires, je suis, actuellement, responsable commercial au sein d' Innovelec Industrie à Bavilliers (90).

Innovelec Industrie est une PME spécialisée dans la réalisation d'armoires électriques pour des secteurs d’activités divers comme le tertiaire, l'industrie, le ferroviaire, la réalisation de faisceaux électriques pour le ferroviaire, et la réalisation de prestation de montage-câblage sur des sites clients.

Mes principaux clients sont GE Energy, Alstom Transport, SNCF et les grands groupes d'installations électriques, comme VINCI, SPIE, EIFFAGE, ...



Mes compétences :

Gestion de projet

Prospection

Développement commercial

ERP

Business Unit Management

Microsoft Project

Microsoft Office