Sylvaine PASCUAL

Coach certifiée,

Ex-professeur agrégé en Classes Préparatoires

Ex directrice d'un département de formation

Ex Membre du jury Mines-Ponts

Auteure de plus de 1000 articles et contributions sur la reconversion, le plaisir de travailler et l'élégance relationnelle.





Depuis 15 ans, j’accompagne ceux et celles qui veulent renouer avec le sens et le plaisir de travailler.



Pourquoi Ithaque? Parce la vie professionnelle est un long voyage mouvementé et que le sentiment d’y prendre du plaisir, du sens et d’être l’Ulysse de votre Odyssée passe par l’exploration de vous. Trouver son Ithaque, c’est se retrouver soi dans sa vie professionnelle.



Mes clients me disent iconoclaste, pragmatique, enthousiaste, pertinente et cultivée. Ils apprécient mon franc parler, ma finesse d’analyse, ma bonne humeur, mon ouverture d’esprit, mon écoute, ma chaleur humaine et ma capacité à appréhender et comprendre la spécificité de leur situation comme de leur personnalité, à la fois dans toutes leurs nuances et dans leur globalité.



Ils plébiscitent l’approche unique d’Ithaque, à la fois structurée et souple, qui s’adapte à leur rythme, à leurs besoins et identifie pas à pas les orientations à donner à la réflexion et aux démarches pour avancer de la façon la plus pertinente possible vers l’élaboration de leur projet ou le renforcement de l’élégance relationnelle.





En 15 ans d’enseignement en Prépa, j’ai vu nombre d’élèves dont les performances étaient diminuées par le stress des situations à enjeu élevé. J’en suis venue à rechercher des outils qui leur permettrait d’exprimer pleinement leur potentiel, et c’est comme ça que j’ai rencontré le coaching, auquel je me suis formée avec passion pendant un an dans une école franco-canadienne.



J’ai alors choisi de commencer par exercer mes nouvelles compétences dans le privé où , à la tête d’une équipe de 15 formateurs, j’ai eu l’occasion de comprendre les exigences du management en particulier en termes de relations interpersonnelles.



De ces expériences m’est venue la conviction que la relation à soi (estime de soi et émotions) et la relation aux autres (positionnement dans la relation et communication) sont les facteurs déterminants de notre réussite, aussi bien dans notre vie professionnelle que privée.



J’ai donc créé Ithaque en 2008, dans le but de proposer à mes clients un coaching unique qui leur permettra de renouer avec le plaisir de travailler. Cette triple relation a trouvé son application directe dans trois domaines interdépendants qui me sont chers et que j’aborde d’une manière originale, affranchie des carcans de la réflexion normée:

- Le plaisir de travailler (via le job crafting)

- La reconversion professionnelle

- L'élégance relationnelle



Je me suis spécialisée dès 2008 en coaching reconversion. Je suis fière d’avoir fourni – et de continuer à le faire – le plus gros de travail de réflexion, d’ingénierie des pratiques et d’être la seule à intégrer les multiples dimensions de la bifurcation professionnelle. ces accompagnements uniques et la réflexion qui les accompagne font de moi la coach la plus expérimentée sur le sujet sans jamais s’être enfermée dans de la méthodologie figée, axée sur des outils vieillots. Tout cela m’a valu le grand plaisir d’être déclarée premier influenceur de France sur la reconversion professionnelle, selon une étude de l’ESSEC menée en 2014.





Pour tous renseignements, ou pour davantage d'informations:

Mes compétences :

Reconversion professionnelle

Relations professionnelles

visibilité réseaux sociaux