Sylvane MICHAUD

Goliath Diffusion Sàrl - l'effet papillon

Magic Flyer Switzerland - le Papillon Magique® - Le Papillon Volant®



Surprenez vos destinataires et glissez le Papillon Magique® dans vos envois publicitaires, mailings, brochures, cartes de remerciements, d'invitation, cartes de voeux..... il s’envole dans les airs dès l’ouverture de l’enveloppe pour surprendre tous vos correspondants.



Il crée un partage et un lien chaleureux entre la société qui glisse Le Papillon Magique® dans son envoi et son destinataire qui a la surprise de le voir s'envoler.....



Dans le contexte fortement concurrentiel du marketing direct, Le Papillon Volant® est un outil de communication puissant et unique au monde car il provoque surprise et rires et rend son message inoubliable.



Il permet aux entreprises de se différencier auprès de leurs clients et prospects en jouant sur un moment de complicité: Le Papillon Magique® génère la sympathie et son message est mémorable!



Lancer un nouveau produit, informer vos clients et prospects, lors d'une réception, d'un anniversaire, Le Papillon Magique rendra votre moment inoubliable …



En privé, le Papillon Volant® égaie vos faire-part de mariage, de naissance, cartes de menu, cadeaux, cartes d'anniversaire, etc.



