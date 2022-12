Sylvère FOUCAULT

Riche de 15 ans dexpérience en tant que développeur / designer au sein dA2Presse, P.M.E. de vente en ligne dabonnement Presse.



Grâce à mes compétences en programmation ; SQL, PHP, JavaScript et CCS, j'ai développé des modules spécifiques (Modules de recherches, gestions des adresses clients, ...), participé aux migrations, les relations entre les sites marchants et l'ERP, j'ai également réalisé des maquettes et travaillé sur le front des sites Internet et de lE.R.P.



A l'aise avec la suite Adobe, j'ai créé les visuels, dans le respect des chartes graphiques, j'ai réalisé des visuels promotionnels, la mise en page des éléments graphiques pour la communication et le marketing.



Dun naturel créatif et communicatif, je minsère aisément dans une équipe de travail et jaime aborder de nouveaux projets.



Mes compétences :

Création graphique

Photoshop

Indesing

WebDesign

PHP/MySQL

HTML/ javascript/CSS



Linkedin : https://www.linkedin.com/in/sylvere-foucault-7133a3129/