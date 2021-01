Sylvie BOURASSEAU

Bonjour,



Forte d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans les affaires et notamment à l'international, je souhaite m’impliquer aujourd’hui au sein d’une Entreprise partageant des valeurs de respect et cohésion. Assistanat de direction, vente, administration des ventes sont tout autant de missions que je peux mener à bien avec volonté de réussite et qualité dans le travail, à la condition qu'elles réunissent polyvalence de tâches et atmosphère dynamique...



Ouverte à tout échange et disponible immédiatement,



Bien cordialement,



Sylvie



Mes compétences :

International

Commercial

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

IBM AS400 Hardware

Gestion administrative

Management

Gestion de projet

Coordination