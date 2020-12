Sylvie BOURBON

Après avoir occupé pendant 10 ans le poste d’Assistante Commerciale dans le secteur viticole, j’ai évolué, jusqu’en novembre 2009, vers un poste d’assistante de Direction & RH durant 2 ans (toujours dans le même secteur). Depuis, j’ai entrepris, au sein de l’AFPA, la formation Responsable de Centre de Résultat afin de pouvoir évoluer vers un poste à responsabilité. Cette formation complète mes compétences en Marketing et Production, Gestion Financière et Ressources Humaines. Mon objectif professionnel est d'intégrer une TPE/PME pour améliorer ses performances globales.

Optimiser sa rentabilité, sa productivité,tout en restant vigilante au marché.

Je remercie par avance les personnes qui pourront m’apporter des conseils et m’orienter dans mes démarches.



Mes compétences :

Écouter

Manager

Médiateur