Sylvie BRISSET (VIETNAM VAGABONDAGES )

Apporteur d'affaires dans le tourisme et les voyages en ligne avec https://www.vietnam-vagabondages.com/ - https://www.laos-vagabondages.com/

Agent de voyages partenaires depuis + de 15 ans d'agences installées en Asie du sud est pour circuits privatifs avec chauffeur et guide francophone.

DESTINATIONS : Vietnam Laos Cambodge et Birmanie.

Spécialiste en circuits sur mesure (à la carte), hors des sentiers battus, avec randonnée, à vélo, scooter pour rencontrer et dormir chez les habitants.



Je choisi l'agence qui sera la mieux adaptée à vos besoins et en concertation avec elle, je vous créer le circuit suivant vos demandes spécifiques.. Je fais des repérages deux fois par an pour vous trouver des petits chemins et villages à découvrir.



Partenaire Conseil & Communication - Reportages photos et écris pour agence de voyage



Webmaster - Développeur Blog Entreprise Wordpress - Rédacteur- Community Management: https://www.laos-vagabondages.com/ -https://vietnam-vagabondages.fr/ - http://storiavoce.com/ - http://observatoire-de-la-diplomatie.com/ - http://www.dictionnaire-de-la-diplomatie.com/ - https://www.transfert-dvd-film.com/ -http://www.ivana-string-quartet.com/ - ww.vietnam-vagabondages.com/- https://www.rt-couvreur.com/ - https://www.malaterretrade.com/ - https://www.levad-editions.com/

Référencement SEO - Social Media Optimisation (SMO) - Publi-reportages pour web-magazine et agence de voyage.

Participation au Rédactionnel pour



Mes compétences :

Référencement SEO

Communication sur les réseaux sociaux

Rédacteur web

Développeur Wordpress

Communication par internet

Agence web Bouche du Rhone

Conseil en communication

Webmaster

Rédactionnel

Communication

Chef de projet

Écriture

Rédacteur

Asie

Internet

Organisation voyage