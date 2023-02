Sylvie DESMARS

Bonjour, je suis une personne dynamique, humaine, patiente, j'aime le partage et communiquer. Dans tout ce que j'entreprends je le réalise avec passion.



Je suis auteur interprète depuis 10 ans mes chansons sont le fruit de réflexions d 'expérience vécu, sur youtube plusieurs morceaux y sont!

Je m'implique beaucoup dans les causes sociales : Comme pour les Restos du Cœur, DANSE TA DIFFÉRENCE!!

Maintenant je propose mon aide en utilisant cette belle énergie qui est mon magnétisme pour soulager les maux et je commence ma formation de Reiki en août



Mes compétences :

AUTEUR INTERPRETE COMPOSITEUR

Energéticienne