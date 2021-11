Sylvie GOMEZ

J'ai créé mon activité depuis septembre 2021 et j'interviens pour des prestations de soutien à l'éducation, par exemple pour le DAVA en tant que méthodologue VAE et pour le GRETA en tant qu'évaluatrice CléA.



Après 7 ans au sein du GR.ETA Midi-Pyrénées Sud en tant que formatrice en définition de projet professionnel j'ai de solides connaissances en conduite d'entretien et en accompagnement de projet. Durant cette période j'ai aussi été agréée pour animer des ateliers Pôle Emploi sur les techniques de recherche d'emploi.



Un an et demi conseillère emploi au sein de Pôle emploi Midi Pyrénées en CDD, j'ai acquis la maitrise des différentes mesures et dispositifs à la disposition des demandeurs d'emploi et j'ai intégré le GRETA dès la fin de cette mission.



J'ai été chargée de la coordination RH d'un groupement d'employeurs durant 4 ans : maillage des emplois, paye, formation, recrutement et relation avec les entreprises adhérentes.



J'ai par ailleurs une expérience de 8 ans en tant que conseillère en insertion professionnelle, auprès des travailleurs handicapés, chargée spécifiquement du maintien dans l'emploi.





Mes compétences :

GESTION DE PERSONNEL : Recrutement, paye, formation...

Accompagnement de projet : Conduite d'entretien, animation collective...

Insertion socioprofessionnelle