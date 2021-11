Sylvie LENGLET

Secrétaire depuis près de 15 ans, principalement en Cabinet d'Avocats, j'ai décidé de m'installer en tant que Secrétaire Indépendante afin d'élargir mes compétences et mes relations.



Aujourd’hui, mon objectif est de diversifier mes missions au sein de plusieurs entreprises afin d’apporter mon expérience et également de m’enrichir au contact de celles-ci à travers nos collaborations.



Je vous propose donc mes services de secrétaire indépendante professionnelle et polyvalente pour effectuer vos diverses tâches administratives.



Je suis titulaire d'un BAC STT (option ACA) et d'un DUT Carrières Juridiques.



Forte de mes expériences, j'effectue un travail soigné et rigoureux, en totale discrétion.



Vos nombreux avantages :

*Pas d'engagement sur la durée,

*Pas de charges,

*Pas de lourdeur administrative liée au salariat, (même pour remplacer votre secrétaire absente ou afin de la décharger),

*Règlement seulement en fonction de vos besoins immédiats, ponctuels ou réguliers. Seul le travail réellement effectué est facturé,

*Gain de temps pour vous consacrer à votre activité.



Je vous propose d'effectuer les missions à distance, notamment la frappe de vos documents, qui peut facilement être externalisée. Je travaille avec le matériel de dictée OLYMPUS AS 9000. Vous m'envoyez vos fichiers audios et je les retranscris en texte selon vos instructions.



Je peux également me déplacer directement sur site en région Rhône-Alpes, en fonction de vos besoins.



En cas d’urgence, j’ai la possibilité de travailler les soirs et week-ends.



Devis sur demande.



J'exerce sous le statut d'une microentreprise. Mes prestations sont facturées en TTC, la TVA est non applicable, au titre de l'article n°293B du CGI.



Je reste naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes atouts principaux sont : mes connaissances bureautiques, mon organisation, ma polyvalence, ma rigueur, mon sens relationnel, ma capacité d'adaptation, ma motivation et bien sûr ma détermination à atteindre les objectifs fixés !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel