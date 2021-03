Sylvie MIQUEL

17 années d'expérience en Management Prévention, Environnement et Qualité.

Présidente de l'ASEBTP Ouest (Association des Animateurs Sécurité des Entreprises du BTP). Effectif régional de 100 membres (172 membres au national).

Représentante du MEDEF au CRPRP de Bretagne (Comité Régional de Prévention des Risques Professionnels issu de la Direction Générale du Travail).

Membre des commissions sécurité des Fédérations Régionales des Travaux Publics (FRTP) de Bretagne et de Pays de la Loire.

Membre des Observatoires DT-DICT des régions Bretagne et Pays de la Loire.



Mes compétences :

Organisation de Journées Techniques 80 personnes

Autonomie

Recherche de sponsors

Idées innovantes

Dynamisme

Capacité de négociation

Engagements professionnels: ASEBTP, MEDEF, CRPRP,

Animation de formations, de réunions

Rédaction documentaire

Gestion de crise

Communication

Management QSE

Certification Qualité ISO 9001

Réponse aux appels d'offres

Environnement : approche ISO 14001

Gestion AT & MP

ICPE

Visites chantiers

Gestion déchets

Relations avec DIRECCTE, CARSAT, CHSCT

Préparation de chantiers

Gestion de projets militaires

SOPRE / PRE

PMRi

SOPAQ / PAQ