Sylvie NENERT

Dynamique, aimant le contact que ce soit dans le domaine professionnel audiovisuel ou privé , je suis curieuse et optimiste .



Je prétends avoir des qualités relationnelles ainsi qu'une capacité à organiser ( esprit d'initiative ) animer et motiver une équipe ou un groupe pour des voyages , accompagnement d'adultes ou enfants par exemple.

Aussi, je fais preuve d'une grande implication personnelle sur le terrain.

Je suis autonome, disponible et sans doute fédératrice.



Esprit d’adaptation



Mes compétences :

Développement commercial

Vente