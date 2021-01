Tanguy TOUZARD

Je travaille depuis mon entrée dans la vie active sur Microsoft Dynamics CRM (v1.2, 3.0, 4.0, 2011 et 2013).



Je m'occupe des aspects techniques : développement, architecture, infrastructure, reporting



Je suis également Microsoft MVP CRM depuis Juillet 2010



Mes certifications:

Microsoft Certified Systems Administrator

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Certified Systems Engineer

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows 2000

Microsoft Certified Systems Engineer: Security

Microsoft Windows 2000

Microsoft Certified Professional

Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist

Microsoft Dynamics™ CRM 2011 customization and configuration

Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 Applications

Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 Installation and Deployment

Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 Customization and Configuration

Microsoft Certified Dynamics legacy

Microsoft CRM Installation & Configuration v. 1.2



Mes compétences :

Consultant

CRM